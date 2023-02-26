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Пётр Фомин

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.08.1833

Дата смерти

20.12.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1833

Отец: Фома (Аврамиев)

Мать: Евдокия Семёнова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.06.1856

Жена: Ефимия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1857

Дочь: Ефросиния Петрова

Мать ребёнка: Ефимия Андреева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1859

Сын: Фёдор Петров

Мать ребёнка: Ефимия Андреева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1860

Сын: Борис Петров

Мать ребёнка: Ефимия Андреева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1868

Дочь: Феврония Петрова

Мать ребёнка: Ефимия Андреева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Яковлева Параскева Петрова

Мать ребёнка: Ефимия Андреева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1874

Дочь: Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Ефимия Андреева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Антипий Петров

Мать ребёнка: Ефимия Андреева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
20.12.1887
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

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