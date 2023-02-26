Пётр Фомин
Место рождения
Дата рождения27.08.1833
Дата смерти20.12.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1833
Отец: Фома (Аврамиев)
Мать: Евдокия Семёнова
Бракосочетание
04.06.1856
Жена: Ефимия Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1857
Дочь: Ефросиния Петрова
Мать ребёнка: Ефимия Андреева
Рождение ребёнка
12.02.1859
Сын: Фёдор Петров
Мать ребёнка: Ефимия Андреева
Рождение ребёнка
23.07.1860
Сын: Борис Петров
Мать ребёнка: Ефимия Андреева
Рождение ребёнка
До 1868
Дочь: Феврония Петрова
Мать ребёнка: Ефимия Андреева
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Яковлева Параскева Петрова
Мать ребёнка: Ефимия Андреева
Рождение ребёнка
27.10.1874
Дочь: Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Ефимия Андреева
Рождение ребёнка
1875
Сын: Антипий Петров
Мать ребёнка: Ефимия Андреева
Смерть
20.12.1887