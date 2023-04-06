Ефимия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия Андреева

Ефимия Андреева

avatar

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.09.1831

Дата смерти

04.09.1885

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1831

Отец: Андрей Владимиров

Мать: Наталия Романова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.06.1856

Муж: Пётр Фомин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1857

Дочь: Ефросиния Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фомин

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1859

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пётр Фомин

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1860

Сын: Борис Петров

Отец ребёнка: Пётр Фомин

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1868

Дочь: Феврония Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фомин

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Яковлева Параскева Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фомин

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1874

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фомин

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Антипий Петров

Отец ребёнка: Пётр Фомин

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
04.09.1885
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close