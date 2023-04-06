Ефимия Андреева
Место рождения
Дата рождения12.09.1831
Дата смерти04.09.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1831
Отец: Андрей Владимиров
Мать: Наталия Романова
Бракосочетание
04.06.1856
Муж: Пётр Фомин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1857
Дочь: Ефросиния Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фомин
Рождение ребёнка
12.02.1859
Сын: Фёдор Петров
Отец ребёнка: Пётр Фомин
Рождение ребёнка
23.07.1860
Сын: Борис Петров
Отец ребёнка: Пётр Фомин
Рождение ребёнка
До 1868
Дочь: Феврония Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фомин
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Яковлева Параскева Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фомин
Рождение ребёнка
27.10.1874
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фомин
Рождение ребёнка
1875
Сын: Антипий Петров
Отец ребёнка: Пётр Фомин
Смерть
04.09.1885