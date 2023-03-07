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Фома (Аврамиев)

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Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1811

Дата смерти

09.12.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Авраамий Никитин

Мать: Ефимия Косьмина

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Рождение ребёнка
27.08.1833

Сын: Пётр Фомин

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1837

Сын: Кодратий Фомин

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1839

Дочь: Анна Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
09.12.1840
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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