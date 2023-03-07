Фома (Аврамиев)
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти09.12.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Авраамий Никитин
Мать: Ефимия Косьмина
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
27.08.1833
Сын: Пётр Фомин
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
08.03.1837
Сын: Кодратий Фомин
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
07.09.1839
Дочь: Анна Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
Смерть
09.12.1840