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Ефимия Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

26.07.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Фома (Аврамиев)

Отец ребёнка: Авраамий Никитин

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1819

Сын: Андрей Авраамов

Отец ребёнка: Авраамий Никитин

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Ефимий Аврамов

Отец ребёнка: Авраамий Никитин

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1821

Дочь: Анна Аврамова

Отец ребёнка: Авраамий Никитин

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Авраамова

Отец ребёнка: Авраамий Никитин

Смерть
26.07.1831
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: холера
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