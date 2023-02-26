Ефимия Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти26.07.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Фома (Аврамиев)
Отец ребёнка: Авраамий Никитин
Рождение ребёнка
22.08.1819
Сын: Андрей Авраамов
Отец ребёнка: Авраамий Никитин
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Ефимий Аврамов
Отец ребёнка: Авраамий Никитин
Рождение ребёнка
11.12.1821
Дочь: Анна Аврамова
Отец ребёнка: Авраамий Никитин
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Авраамова
Отец ребёнка: Авраамий Никитин
Смерть
26.07.1831
Причина смерти: холера