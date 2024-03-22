Анна Аврамова
Место рождения
Дата рождения11.12.1821
Дата смерти08.02.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1821
Отец: Авраамий Никитин
Мать: Ефимия Косьмина
Бракосочетание
01.11.1842
Муж: Никифор Никифоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1844
Сын: Андрей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853
Сын: Василий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
Рождение ребёнка
08.02.1858
Сын: Никифор (Никанор) Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
д.Жаркие Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1860
Дочь: Елизавета Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.02.1880