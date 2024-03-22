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Анна Аврамова

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

11.12.1821

Дата смерти

08.02.1880

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1821

Отец: Авраамий Никитин

Мать: Ефимия Косьмина

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.11.1842

Муж: Никифор Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1844

Сын: Андрей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853

Сын: Василий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1858

Сын: Никифор (Никанор) Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

д.Жаркие Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1860

Дочь: Елизавета Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.02.1880
Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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