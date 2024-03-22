Василий Никифоров
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Никифор Никифоров
Мать: Анна Аврамова
Бракосочетание
21.05.1871
Жена: Параскева Моисеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1873
Сын: Стефан Васильев
Мать ребёнка: Параскева Моисеева
Рождение ребёнка
20.09.1874
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Параскева Моисеева
Рождение ребёнка
11.06.1877
Сын: Пётр Васильев
Мать ребёнка: Параскева Моисеева
Рождение ребёнка
19.07.1881
Сын: Илья Никифоров
Мать ребёнка: Параскева Моисеева
Бракосочетание
10.11.1882
Жена: Ксения Стефанова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.10.1883
Сын: Логгин Васильев
Мать ребёнка: Ксения Стефанова
Рождение ребёнка
31.12.1884
Дочь: Мелания Васильева
Мать ребёнка: Ксения Стефанова
Рождение ребёнка
11.03.1887
Сын: Григорий Васильев
Мать ребёнка: Ксения Стефанова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Дария Васильева
Мать ребёнка: Ксения Стефанова
Рождение ребёнка
24.01.1891
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Ксения Стефанова
Рождение ребёнка
11.01.1894
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Ксения Стефанова
Рождение ребёнка
03.02.1899
Сын: Николай Васильев
Мать ребёнка: Ксения Стефанова
Смерть
Неизвестно