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Василий Никифоров

Место рождения

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Никифор Никифоров

Мать: Анна Аврамова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.05.1871

Жена: Параскева Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1873

Сын: Стефан Васильев

Мать ребёнка: Параскева Моисеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1874

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Параскева Моисеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1877

Сын: Пётр Васильев

Мать ребёнка: Параскева Моисеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1881

Сын: Илья Никифоров

Мать ребёнка: Параскева Моисеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.11.1882

Жена: Ксения Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.10.1883

Сын: Логгин Васильев

Мать ребёнка: Ксения Стефанова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1884

Дочь: Мелания Васильева

Мать ребёнка: Ксения Стефанова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1887

Сын: Григорий Васильев

Мать ребёнка: Ксения Стефанова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Дария Васильева

Мать ребёнка: Ксения Стефанова

Рождение ребёнка
24.01.1891

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Ксения Стефанова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1894

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Ксения Стефанова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1899

Сын: Николай Васильев

Мать ребёнка: Ксения Стефанова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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