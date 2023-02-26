Ксения Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Стефанова

Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

16.04.1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864

Отец: Стефан Емельянов

Мать: Анисия Григорьева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1882

Муж: Василий Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.10.1883

Сын: Логгин Васильев

Отец ребёнка: Василий Никифоров

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1884

Дочь: Мелания Васильева

Отец ребёнка: Василий Никифоров

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1887

Сын: Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Никифоров

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Дария Васильева

Отец ребёнка: Василий Никифоров

Рождение ребёнка
24.01.1891

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Никифоров

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1894

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Никифоров

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1899

Сын: Николай Васильев

Отец ребёнка: Василий Никифоров

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
16.04.1903
Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от тифа
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