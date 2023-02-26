Ксения Стефанова
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1864
Дата смерти16.04.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864
Отец: Стефан Емельянов
Мать: Анисия Григорьева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1882
Муж: Василий Никифоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.10.1883
Сын: Логгин Васильев
Отец ребёнка: Василий Никифоров
Рождение ребёнка
31.12.1884
Дочь: Мелания Васильева
Отец ребёнка: Василий Никифоров
Рождение ребёнка
11.03.1887
Сын: Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Никифоров
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Дария Васильева
Отец ребёнка: Василий Никифоров
Рождение ребёнка
24.01.1891
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Никифоров
Рождение ребёнка
11.01.1894
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Василий Никифоров
Рождение ребёнка
03.02.1899
Сын: Николай Васильев
Отец ребёнка: Василий Никифоров
Смерть
16.04.1903
Причина смерти: от тифа