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Анисия Григорьева

Место рождения

д.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Григорий Григорьев

Мать: Марфа Васильева

д.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1847

Муж: Стефан Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1857

Дочь: Мелания Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Емельянов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1859

Сын: Алексей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Емельянов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Варвара Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Емельянов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1864

Дочь: Ксения Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Емельянов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Елена Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Емельянов

Николинки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ефросиния (Христиния) Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Емельянов

Николинки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1869

Дочь: Христина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Емельянов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1877

Дочь: Ирина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Емельянов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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