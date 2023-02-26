Анисия Григорьева
Место рожденияд.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Григорий Григорьев
Мать: Марфа Васильева
д.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1847
Муж: Стефан Емельянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1857
Дочь: Мелания Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Емельянов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1859
Сын: Алексей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Емельянов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Варвара Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Емельянов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1864
Дочь: Ксения Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Емельянов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Елена Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Емельянов
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ефросиния (Христиния) Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Емельянов
Рождение ребёнка
До 1869
Дочь: Христина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Емельянов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1877
Дочь: Ирина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Емельянов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно