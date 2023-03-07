Ефросиния (Христиния) Стефанова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Стефан Емельянов
Мать: Анисия Григорьева
Бракосочетание
31.12.1888
Муж: Яков Моисеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Моисеев
Рождение ребёнка
29.09.1890
Сын: Михаил Яковлев
Отец ребёнка: Яков Моисеев
Рождение ребёнка
31.12.1892
Дочь: Мелания Яковлева
Отец ребёнка: Яков Моисеев
Рождение ребёнка
20.05.1895
Сын: Константин Яковлев
Отец ребёнка: Яков Моисеев
Рождение ребёнка
31.05.1897
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Моисеев
Рождение ребёнка
06.05.1899
Дочь: Гликерия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Моисеев
Смерть
Неизвестно