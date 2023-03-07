Ефросиния (Христиния) Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния (Христиния) Стефанова

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Место рождения

Николинки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Стефан Емельянов

Мать: Анисия Григорьева

Николинки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.12.1888

Муж: Яков Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Моисеев

Рождение ребёнка
29.09.1890

Сын: Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Яков Моисеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1892

Дочь: Мелания Яковлева

Отец ребёнка: Яков Моисеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1895

Сын: Константин Яковлев

Отец ребёнка: Яков Моисеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.05.1897

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Моисеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1899

Дочь: Гликерия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Моисеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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