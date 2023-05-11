Яков Моисеев
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Моисей Леонов
Мать: Агафия Алексеева
Бракосочетание
04.11.1884
Жена: Федора Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1886
Сын: Георгий Яковлев
Мать ребёнка: Федора Иванова
Рождение ребёнка
08.10.1887
Сын: Яков Яковлев
Мать ребёнка: Федора Иванова
Бракосочетание
31.12.1888
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) Стефанова
Рождение ребёнка
29.09.1890
Сын: Михаил Яковлев
Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) Стефанова
Рождение ребёнка
31.12.1892
Дочь: Мелания Яковлева
Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) Стефанова
Рождение ребёнка
20.05.1895
Сын: Константин Яковлев
Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) Стефанова
Рождение ребёнка
31.05.1897
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) Стефанова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Федора Иванова
Рождение ребёнка
06.05.1899
Дочь: Гликерия Яковлева
Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) Стефанова
Смерть
Неизвестно