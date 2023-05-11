Яков Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Моисеев

Яков Моисеев

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Моисей Леонов

Мать: Агафия Алексеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.11.1884

Жена: Федора Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1886

Сын: Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Федора Иванова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1887

Сын: Яков Яковлев

Мать ребёнка: Федора Иванова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.12.1888

Жена: Ефросиния (Христиния) Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) Стефанова

Рождение ребёнка
29.09.1890

Сын: Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) Стефанова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1892

Дочь: Мелания Яковлева

Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) Стефанова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1895

Сын: Константин Яковлев

Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) Стефанова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.05.1897

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) Стефанова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Федора Иванова

Рождение ребёнка
06.05.1899

Дочь: Гликерия Яковлева

Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) Стефанова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close