Федора Иванова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти09.10.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1884
Муж: Яков Моисеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1886
Сын: Георгий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Моисеев
Рождение ребёнка
08.10.1887
Сын: Яков Яковлев
Отец ребёнка: Яков Моисеев
Смерть
09.10.1887
Причина смерти: от родов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Моисеев
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище