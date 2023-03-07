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Федора Иванова

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Место рождения

Савинки, Силуяновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

09.10.1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Савинки, Силуяновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.11.1884

Муж: Яков Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1886

Сын: Георгий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Моисеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1887

Сын: Яков Яковлев

Отец ребёнка: Яков Моисеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
09.10.1887
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от родов
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Моисеев

Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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