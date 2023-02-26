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Стефан Емельянов

Место рождения

д.Николинки ( Слобода Старина ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Емельян (Иосифов)

Мать: Мария (Марина Георгиева) (Яковлева)

д.Николинки ( Слобода Старина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1847

Жена: Анисия Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1857

Дочь: Мелания Стефанова

Мать ребёнка: Анисия Григорьева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1857
по билету отпущенный солдат
Рождение ребёнка
05.02.1859

Сын: Алексей Стефанов

Мать ребёнка: Анисия Григорьева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Варвара Стефанова

Мать ребёнка: Анисия Григорьева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1864

Дочь: Ксения Стефанова

Мать ребёнка: Анисия Григорьева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Елена Стефанова

Мать ребёнка: Анисия Григорьева

Николинки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ефросиния (Христиния) Стефанова

Мать ребёнка: Анисия Григорьева

Николинки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1869

Дочь: Христина Стефанова

Мать ребёнка: Анисия Григорьева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1877

Дочь: Ирина Стефанова

Мать ребёнка: Анисия Григорьева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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