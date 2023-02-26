Стефан Емельянов
Место рожденияд.Николинки ( Слобода Старина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1829
д.Николинки ( Слобода Старина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1847
Жена: Анисия Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1857
Дочь: Мелания Стефанова
Мать ребёнка: Анисия Григорьева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1857
по билету отпущенный солдат
Рождение ребёнка
05.02.1859
Сын: Алексей Стефанов
Мать ребёнка: Анисия Григорьева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Варвара Стефанова
Мать ребёнка: Анисия Григорьева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1864
Дочь: Ксения Стефанова
Мать ребёнка: Анисия Григорьева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Елена Стефанова
Мать ребёнка: Анисия Григорьева
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ефросиния (Христиния) Стефанова
Мать ребёнка: Анисия Григорьева
Рождение ребёнка
До 1869
Дочь: Христина Стефанова
Мать ребёнка: Анисия Григорьева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1877
Дочь: Ирина Стефанова
Мать ребёнка: Анисия Григорьева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно