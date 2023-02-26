Варвара Стефанова
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Стефан Емельянов
Мать: Анисия Григорьева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.05.1880
Муж: Андрей Васильев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Акилина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Васильев
Рождение ребёнка
12.06.1882
Сын: Арсений Андреев
Отец ребёнка: Андрей Васильев
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1884
Дочь: Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Васильев
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.02.1891
Муж: Савелий Игнатов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1892
Сын: Пётр Саввин
Отец ребёнка: Савелий Игнатов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1894
Сын: Георгий Саввин
Отец ребёнка: Савелий Игнатов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898
Сын: Семён Савельев
Отец ребёнка: Савелий Игнатов
Смерть
Неизвестно