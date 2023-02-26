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Варвара Стефанова

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Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Стефан Емельянов

Мать: Анисия Григорьева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.05.1880

Муж: Андрей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Акилина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Рождение ребёнка
12.06.1882

Сын: Арсений Андреев

Отец ребёнка: Андрей Васильев

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1884

Дочь: Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Васильев

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.02.1891

Муж: Савелий Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1892

Сын: Пётр Саввин

Отец ребёнка: Савелий Игнатов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1894

Сын: Георгий Саввин

Отец ребёнка: Савелий Игнатов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898

Сын: Семён Савельев

Отец ребёнка: Савелий Игнатов

Смерть
Неизвестно
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