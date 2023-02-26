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Савелий Игнатов

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Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.11.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1842

Отец: Игнатий Карпов

Мать: Пелагия Михайлова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Харитон (Савельев)

Мать ребёнка: ?

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.02.1891

Жена: Варвара Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1891
отставной рядовой
Рождение ребёнка
15.01.1892

Сын: Пётр Саввин

Мать ребёнка: Варвара Стефанова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1894

Сын: Георгий Саввин

Мать ребёнка: Варвара Стефанова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898

Сын: Семён Савельев

Мать ребёнка: Варвара Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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