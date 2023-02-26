Савелий Игнатов
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.11.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1842
Отец: Игнатий Карпов
Мать: Пелагия Михайлова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Харитон (Савельев)
Мать ребёнка: ?
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.02.1891
Жена: Варвара Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1891
отставной рядовой
Рождение ребёнка
15.01.1892
Сын: Пётр Саввин
Мать ребёнка: Варвара Стефанова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1894
Сын: Георгий Саввин
Мать ребёнка: Варвара Стефанова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898
Сын: Семён Савельев
Мать ребёнка: Варвара Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно