Игнатий Карпов
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Карп Тихонов
Мать: Марфа Никитина
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.05.1837
Жена: Пелагия Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.10.1838
Дочь: Параскева Игнатова
Мать ребёнка: Агафия Андреева
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1842
Сын: Савелий Игнатов
Мать ребёнка: Пелагия Михайлова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1848
Сын: Максим Игнатов
Мать ребёнка: Агафия Андреева
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мелания Игнатова
Мать ребёнка: Агафия Андреева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно