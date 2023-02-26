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Игнатий Карпов

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Карп Тихонов

Мать: Марфа Никитина

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.05.1837

Жена: Пелагия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.10.1838

Дочь: Параскева Игнатова

Мать ребёнка: Агафия Андреева

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1842

Сын: Савелий Игнатов

Мать ребёнка: Пелагия Михайлова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1848

Сын: Максим Игнатов

Мать ребёнка: Агафия Андреева

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мелания Игнатова

Мать ребёнка: Агафия Андреева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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