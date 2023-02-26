Параскева Игнатова
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.10.1838
Дата смерти15.11.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1838
Отец: Игнатий Карпов
Мать: Агафия Андреева
Бракосочетание
20.01.1858
Муж: Максим Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1858
Дочь: Мелания Максимова
Отец ребёнка: Максим Фёдоров
Рождение ребёнка
22.08.1864
Дочь: Наталия Максимова
Отец ребёнка: Максим Фёдоров
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ульяния Максимова
Отец ребёнка: Максим Фёдоров
Рождение ребёнка
30.07.1875
Дочь: Улита Максимова
Отец ребёнка: Максим Фёдоров
Рождение ребёнка
01.01.1878
Дочь: Домника Максимова
Отец ребёнка: Максим Фёдоров
Смерть
15.11.1902