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Параскева Игнатова

Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.10.1838

Дата смерти

15.11.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1838

Отец: Игнатий Карпов

Мать: Агафия Андреева

Бракосочетание
20.01.1858

Муж: Максим Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1858

Дочь: Мелания Максимова

Отец ребёнка: Максим Фёдоров

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.08.1864

Дочь: Наталия Максимова

Отец ребёнка: Максим Фёдоров

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ульяния Максимова

Отец ребёнка: Максим Фёдоров

Рождение ребёнка
30.07.1875

Дочь: Улита Максимова

Отец ребёнка: Максим Фёдоров

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1878

Дочь: Домника Максимова

Отец ребёнка: Максим Фёдоров

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.11.1902
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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