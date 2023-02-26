Наталия Максимова
Место рождения
Дата рождения22.08.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1864
Отец: Максим Фёдоров
Мать: Параскева Игнатова
Бракосочетание
17.05.1882
Муж: Максим Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1885
Дочь: Мария Максимова
Отец ребёнка: Максим Стефанов
Рождение ребёнка
12.06.1886
Сын: Тихон Максимов
Отец ребёнка: Максим Стефанов
Рождение ребёнка
23.09.1887
Сын: Иван Максимов
Отец ребёнка: Максим Стефанов
Рождение ребёнка
03.07.1890
Сын: Прокопий Максимов
Отец ребёнка: Максим Стефанов
Рождение ребёнка
03.12.1892
Сын: Лазогреев Афанасий Максимов
Отец ребёнка: Максим Стефанов
Рождение ребёнка
18.01.1895
Дочь: Ксения Максимова
Отец ребёнка: Максим Стефанов
Рождение ребёнка
23.06.1899
Дочь: Ольга Максимова
Отец ребёнка: Максим Стефанов
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Елена Максимова
Отец ребёнка: Максим Стефанов
Смерть
Неизвестно