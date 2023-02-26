Наталия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Максимова

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.08.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1864

Отец: Максим Фёдоров

Мать: Параскева Игнатова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.05.1882

Муж: Максим Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1885

Дочь: Мария Максимова

Отец ребёнка: Максим Стефанов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1886

Сын: Тихон Максимов

Отец ребёнка: Максим Стефанов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1887

Сын: Иван Максимов

Отец ребёнка: Максим Стефанов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1890

Сын: Прокопий Максимов

Отец ребёнка: Максим Стефанов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1892

Сын: Лазогреев Афанасий Максимов

Отец ребёнка: Максим Стефанов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1895

Дочь: Ксения Максимова

Отец ребёнка: Максим Стефанов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1899

Дочь: Ольга Максимова

Отец ребёнка: Максим Стефанов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Елена Максимова

Отец ребёнка: Максим Стефанов

Смерть
Неизвестно

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