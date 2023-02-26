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Максим Стефанов

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.01.1864

Дата смерти

До 1900

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1864

Отец: Лазарев Стефан Петров

Мать: (Коноводова) Елена Сафронова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.05.1882

Жена: Наталия Максимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1885

Дочь: Мария Максимова

Мать ребёнка: Наталия Максимова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1886

Сын: Тихон Максимов

Мать ребёнка: Наталия Максимова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1887

Сын: Иван Максимов

Мать ребёнка: Наталия Максимова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1890

Сын: Прокопий Максимов

Мать ребёнка: Наталия Максимова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1892

Сын: Лазогреев Афанасий Максимов

Мать ребёнка: Наталия Максимова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1895

Дочь: Ксения Максимова

Мать ребёнка: Наталия Максимова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1899

Дочь: Ольга Максимова

Мать ребёнка: Наталия Максимова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Елена Максимова

Мать ребёнка: Наталия Максимова

Смерть
До 1900

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