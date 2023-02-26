Максим Стефанов
Место рождения
Дата рождения20.01.1864
Дата смертиДо 1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1864
Бракосочетание
17.05.1882
Жена: Наталия Максимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1885
Дочь: Мария Максимова
Мать ребёнка: Наталия Максимова
Рождение ребёнка
12.06.1886
Сын: Тихон Максимов
Мать ребёнка: Наталия Максимова
Рождение ребёнка
23.09.1887
Сын: Иван Максимов
Мать ребёнка: Наталия Максимова
Рождение ребёнка
03.07.1890
Сын: Прокопий Максимов
Мать ребёнка: Наталия Максимова
Рождение ребёнка
03.12.1892
Сын: Лазогреев Афанасий Максимов
Мать ребёнка: Наталия Максимова
Рождение ребёнка
18.01.1895
Дочь: Ксения Максимова
Мать ребёнка: Наталия Максимова
Рождение ребёнка
23.06.1899
Дочь: Ольга Максимова
Мать ребёнка: Наталия Максимова
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Елена Максимова
Мать ребёнка: Наталия Максимова
Смерть
До 1900