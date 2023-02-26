(Коноводова) Елена Сафронова
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.07.1830
Дата смерти1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1830
Отец: Сафрон Исидоров
Мать: Домника (Анна) Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1846
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.11.1848
Дочь: Матрона Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
До 1854
Дочь: Макарова Матрона Стефанова
Отец ребёнка: Лазарев Стефан Петров
Рождение ребёнка
21.02.1855
Дочь: Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Лазарев Стефан Петров
д.Загорцы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1857
Сын: Семён Стефанов
Отец ребёнка: Лазарев Стефан Петров
Рождение ребёнка
21.10.1858
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Лазарев Стефан Петров
Рождение ребёнка
08.02.1860
Дочь: Агафия Стефанова
Отец ребёнка: Лазарев Стефан Петров
Рождение ребёнка
16.02.1861
Сын: Фёдор Стефанов
Отец ребёнка: Лазарев Стефан Петров
Рождение ребёнка
14.09.1862
Дочь: Ефимия Стефанова
Отец ребёнка: Лазарев Стефан Петров
Рождение ребёнка
20.01.1864
Сын: Максим Стефанов
Отец ребёнка: Лазарев Стефан Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Стефанов
Смерть
1880