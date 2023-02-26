(Коноводова) Елена Сафронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коноводова) Елена Сафронова

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.07.1830

Дата смерти

1880

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1830

Отец: Сафрон Исидоров

Мать: Домника (Анна) Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1846

Муж: Лазарев Стефан Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.11.1848

Дочь: Матрона Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Стефанов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1854

Дочь: Макарова Матрона Стефанова

Отец ребёнка: Лазарев Стефан Петров

Рождение ребёнка
21.02.1855

Дочь: Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Лазарев Стефан Петров

д.Загорцы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1857

Сын: Семён Стефанов

Отец ребёнка: Лазарев Стефан Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1858

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Лазарев Стефан Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1860

Дочь: Агафия Стефанова

Отец ребёнка: Лазарев Стефан Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1861

Сын: Фёдор Стефанов

Отец ребёнка: Лазарев Стефан Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1862

Дочь: Ефимия Стефанова

Отец ребёнка: Лазарев Стефан Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1864

Сын: Максим Стефанов

Отец ребёнка: Лазарев Стефан Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Стефанов

Смерть
1880
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