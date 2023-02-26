Евдокия Стефанова
Место рожденияд.Загорцы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.02.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1855
Отец: Лазарев Стефан Петров
Мать: Елена Сафронова
д.Загорцы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1874
Муж: Пётр (Авраамов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1875
Сын: Тит Петров
Отец ребёнка: Пётр (Авраамов)
д.Толкачи
Рождение ребёнка
15.11.1876
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Пётр (Авраамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1877
Дочь: София Петрова
Отец ребёнка: Пётр (Авраамов)
Рождение ребёнка
26.08.1880
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Пётр (Авраамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1880
Сын: Александр Петров
Отец ребёнка: Пётр (Авраамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1882
Дочь: Феодосия Петрова
Отец ребёнка: Пётр (Авраамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1883
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр (Авраамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1884
Отец ребёнка: Пётр (Авраамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1887
Отец ребёнка: Пётр (Авраамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1890
Дочь: Васса Петрова
Отец ребёнка: Пётр (Авраамов)
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно