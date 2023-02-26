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Евдокия Стефанова

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Место рождения

д.Загорцы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.02.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1855

Отец: Лазарев Стефан Петров

Мать: Елена Сафронова

д.Загорцы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1874

Муж: Пётр (Авраамов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1875

Сын: Тит Петров

Отец ребёнка: Пётр (Авраамов)

д.Толкачи
Рождение ребёнка
15.11.1876

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Пётр (Авраамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1877

Дочь: София Петрова

Отец ребёнка: Пётр (Авраамов)

Рождение ребёнка
26.08.1880

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Пётр (Авраамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1880

Сын: Александр Петров

Отец ребёнка: Пётр (Авраамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1882

Дочь: Феодосия Петрова

Отец ребёнка: Пётр (Авраамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1883

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр (Авраамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1884

Сын: Абраменков Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр (Авраамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1887

Сын: Петроченков Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пётр (Авраамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1890

Дочь: Васса Петрова

Отец ребёнка: Пётр (Авраамов)

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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