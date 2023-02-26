Васса Петрова
Место рожденияд.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.08.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1890
Отец: Пётр (Авраамов)
Мать: Евдокия Стефанова
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1909
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Алексеенков Иван Алексеев
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1910
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Алексеенков Иван Алексеев
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1912
Дочь: Анастасия Иоаннова
Отец ребёнка: Алексеенков Иван Алексеев
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1915
Сын: Василий Иоаннов
Отец ребёнка: Алексеенков Иван Алексеев
д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно