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Василий Иоаннов

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Место рождения

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.04.1915

Дата смерти

12.06.1915

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1915

Отец: Алексеенков Иван Алексеев

Мать: Васса Петрова

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.06.1915
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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