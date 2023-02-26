Василий Иоаннов
Место рожденияд.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.04.1915
Дата смерти12.06.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1915
Отец: Алексеенков Иван Алексеев
Мать: Васса Петрова
д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.06.1915
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.