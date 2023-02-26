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Алексеенков Иван Алексеев

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1885

Отец: Алексей Павлов

Мать: Матрона Парфенова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1908

Жена: Васса Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1909

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Васса Петрова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1910

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Васса Петрова

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1912

Дочь: Анастасия Иоаннова

Мать ребёнка: Васса Петрова

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1915

Сын: Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Васса Петрова

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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