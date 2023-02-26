Алексеенков Иван Алексеев
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1885
Отец: Алексей Павлов
Мать: Матрона Парфенова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1908
Жена: Васса Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1909
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Васса Петрова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1910
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Васса Петрова
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1912
Дочь: Анастасия Иоаннова
Мать ребёнка: Васса Петрова
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1915
Сын: Василий Иоаннов
Мать ребёнка: Васса Петрова
д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно