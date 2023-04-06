Матрона Парфенова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Парфений Фёдоров
Мать: Агафия Павлова
Бракосочетание
21.01.1873
Муж: Алексей Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1875
Сын: Алексеенков Прокопий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Павлов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1877
Сын: Алексеенков Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Павлов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1879
Дочь: Марина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Павлов
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Фёдор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Павлов
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1881
Дочь: Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Павлов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1882
Сын: Фёдор ст
Отец ребёнка: Алексей Павлов
д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1885
Сын: Алексеенков Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Павлов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1887
Дочь: Камсина Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Павлов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1889
Сын: Алексеенков Георгий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Павлов
Рождение ребёнка
07.09.1891
Сын: Алексеенков Сергей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Павлов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1893
Дочь: Евфросиния Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Павлов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1897
Дочь: Феодосия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Павлов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно