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Матрона Парфенова

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Парфений Фёдоров

Мать: Агафия Павлова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1873

Муж: Алексей Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1875

Сын: Алексеенков Прокопий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Павлов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1877

Сын: Алексеенков Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Павлов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1879

Дочь: Марина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Павлов

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Павлов

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1881

Дочь: Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Павлов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1882

Сын: Фёдор ст

Отец ребёнка: Алексей Павлов

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1885

Сын: Алексеенков Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Павлов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1887

Дочь: Камсина Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Павлов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1889

Сын: Алексеенков Георгий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Павлов

Рождение ребёнка
07.09.1891

Сын: Алексеенков Сергей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Павлов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1893

Дочь: Евфросиния Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Павлов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1897

Дочь: Феодосия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Павлов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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