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Фёдор Алексеев

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Место рождения

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Алексей Павлов

Мать: Матрона Парфенова

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1901

Жена: Домника Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1903

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Домника Васильева

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1904

Сын: Стефан Фёдоров

Мать ребёнка: Домника Васильева

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1907

Сын: Сергей Фёдоров

Мать ребёнка: Домника Васильева

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1909

Дочь: Мавра Фёдорова

Мать ребёнка: Домника Васильева

д.Долгая Нива Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1909

Дочь: Пелагея Фёдорова

Мать ребёнка: Домника Васильева

д.Долгая Нива Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1911

Сын: Константин Фёдоров

Мать ребёнка: Домника Васильева

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1915

Дочь: Параскева Фёдорова

Мать ребёнка: Домника Васильева

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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