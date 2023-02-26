Фёдор Алексеев
Место рожденияд.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1880
Отец: Алексей Павлов
Мать: Матрона Парфенова
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1901
Жена: Домника Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1903
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Домника Васильева
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1904
Сын: Стефан Фёдоров
Мать ребёнка: Домника Васильева
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1907
Сын: Сергей Фёдоров
Мать ребёнка: Домника Васильева
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1909
Дочь: Мавра Фёдорова
Мать ребёнка: Домника Васильева
д.Долгая Нива Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1909
Дочь: Пелагея Фёдорова
Мать ребёнка: Домника Васильева
д.Долгая Нива Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1911
Сын: Константин Фёдоров
Мать ребёнка: Домника Васильева
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1915
Дочь: Параскева Фёдорова
Мать ребёнка: Домника Васильева
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно