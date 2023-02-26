Мавра Фёдорова
Место рожденияд.Долгая Нива Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.01.1909
Дата смерти06.06.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1909
Отец: Фёдор Алексеев
Мать: Домника Васильева
д.Долгая Нива Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.06.1910
д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.