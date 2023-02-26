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Мавра Фёдорова

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Место рождения

д.Долгая Нива Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.01.1909

Дата смерти

06.06.1910

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

До 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1909

Отец: Фёдор Алексеев

Мать: Домника Васильева

д.Долгая Нива Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.06.1910
д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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