Домника Васильева
Место рождения
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1901
Муж: Фёдор Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1903
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1904
Сын: Стефан Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1907
Сын: Сергей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1909
Дочь: Мавра Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
д.Долгая Нива Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1909
Дочь: Пелагея Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
д.Долгая Нива Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1911
Сын: Константин Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1915
Дочь: Параскева Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно