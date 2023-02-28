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Домника Васильева

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Место рождения

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1901

Муж: Фёдор Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1903

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Алексеев

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1904

Сын: Стефан Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Алексеев

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1907

Сын: Сергей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Алексеев

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1909

Дочь: Мавра Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Алексеев

д.Долгая Нива Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1909

Дочь: Пелагея Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Алексеев

д.Долгая Нива Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1911

Сын: Константин Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Алексеев

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1915

Дочь: Параскева Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Алексеев

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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