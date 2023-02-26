Константин Фёдоров
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.03.1911
Дата смерти27.06.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1911
Отец: Фёдор Алексеев
Мать: Домника Васильева
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.06.1913
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори