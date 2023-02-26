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Константин Фёдоров

Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.03.1911

Дата смерти

27.06.1913

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

До 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1911

Отец: Фёдор Алексеев

Мать: Домника Васильева

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.06.1913
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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