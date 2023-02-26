Алексеенков Сергей Алексеев
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.09.1891
Дата смерти29.01.1893
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1891
Отец: Алексей Павлов
Мать: Матрона Парфенова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.01.1893
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.