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Алексеенков Сергей Алексеев

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.09.1891

Дата смерти

29.01.1893

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1891

Отец: Алексей Павлов

Мать: Матрона Парфенова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.01.1893
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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