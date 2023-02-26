Алексеенков Прокопий Алексеев
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Алексей Павлов
Мать: Матрона Парфенова
Дочь: Марфа Прокопиева
Мать ребёнка: Алексеенкова Анна Иосифова
Дочь: Ульяния Прокопова
Мать ребёнка: Алексеенкова Анна Иосифова
Дочь: Параскева Прокопиева
Мать ребёнка: Алексеенкова Анна Иосифова
Сын: Алексеенков Алексей Прокопиев
Мать ребёнка: Алексеенкова Анна Иосифова
Дочь: Логутенкова Мелания Прокопиева
Мать ребёнка: Алексеенкова Анна Иосифова
Дочь: Варвара Прокопиева
Мать ребёнка: Алексеенкова Анна Иосифова
Дочь: Евфимия Прокопиева
Мать ребёнка: Алексеенкова Анна Иосифова
Сын: Алексеенков Андрей Прокопиев
Мать ребёнка: Алексеенкова Анна Иосифова
Сын: Алексеенков Николай Прокопов
Мать ребёнка: Алексеенкова Анна Иосифова
Сын: Алексеенков Пётр Прокопиев
Мать ребёнка: Алексеенкова Анна Иосифова
Дочь: Пелагея Прокопиева
Мать ребёнка: Алексеенкова Анна Иосифова
Сын: Алексеенков Иван Прокопиев
Мать ребёнка: Алексеенкова Анна Иосифова