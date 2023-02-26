Алексеенкова Анна Иосифова
Место рожденияд.Силивоново Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Марфа Прокопиева
Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев
Дочь: Ульяния Прокопова
Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев
Дочь: Параскева Прокопиева
Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев
Сын: Алексеенков Алексей Прокопиев
Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев
Дочь: Логутенкова Мелания Прокопиева
Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев
Дочь: Варвара Прокопиева
Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев
Дочь: Евфимия Прокопиева
Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев
Сын: Алексеенков Андрей Прокопиев
Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев
Сын: Алексеенков Николай Прокопов
Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев
Сын: Алексеенков Пётр Прокопиев
Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев
Дочь: Пелагея Прокопиева
Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев
Сын: Алексеенков Иван Прокопиев
Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев