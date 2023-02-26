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Алексеенкова Анна Иосифова

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Место рождения

д.Силивоново Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: ?

Мать: ?

д.Силивоново Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.04.1893

Муж: Алексеенков Прокопий Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1894

Дочь: Марфа Прокопиева

Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1896

Дочь: Ульяния Прокопова

Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1898

Дочь: Параскева Прокопиева

Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1900

Сын: Алексеенков Алексей Прокопиев

Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1901

Дочь: Логутенкова Мелания Прокопиева

Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1903

Дочь: Варвара Прокопиева

Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1905

Дочь: Евфимия Прокопиева

Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1907

Сын: Алексеенков Андрей Прокопиев

Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев

д.Толкачи-Долгая Нива Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1909

Сын: Алексеенков Николай Прокопов

Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1911

Сын: Алексеенков Пётр Прокопиев

Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1914

Дочь: Пелагея Прокопиева

Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1916

Сын: Алексеенков Иван Прокопиев

Отец ребёнка: Алексеенков Прокопий Алексеев

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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