Агафия Павлова
Место рожденияд.Новосёлки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1835
Дата смерти17.03.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1856
Муж: Парфений Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1857
Отец ребёнка: Парфений Фёдоров
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Матрона Парфенова
Отец ребёнка: Парфений Фёдоров
Рождение ребёнка
15.08.1859
Дочь: Наталия Парфенова
Отец ребёнка: Парфений Фёдоров
Рождение ребёнка
28.10.1860
Дочь: Анастасия Парфенова
Отец ребёнка: Парфений Фёдоров
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Парфений Фёдоров
Рождение ребёнка
27.07.1864
Дочь: Ольховикова Евдокия Парфенова
Отец ребёнка: Парфений Фёдоров
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Дария Парфенова
Отец ребёнка: Парфений Фёдоров
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ульяния Парфенова
Отец ребёнка: Парфений Фёдоров
Рождение ребёнка
19.10.1872
Сын: Яков Парфенов
Отец ребёнка: Парфений Фёдоров
Смерть
17.03.1895