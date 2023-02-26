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Агафия Павлова

Место рождения

д.Новосёлки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1835

Дата смерти

17.03.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.10.1856

Муж: Парфений Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1857

Сын: Жагурин Никита Парфенов

Отец ребёнка: Парфений Фёдоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Матрона Парфенова

Отец ребёнка: Парфений Фёдоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1859

Дочь: Наталия Парфенова

Отец ребёнка: Парфений Фёдоров

Рождение ребёнка
28.10.1860

Дочь: Анастасия Парфенова

Отец ребёнка: Парфений Фёдоров

Рождение ребёнка
1862

Сын: Шавлов Алексей Парфенов

Отец ребёнка: Парфений Фёдоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1864

Дочь: Ольховикова Евдокия Парфенова

Отец ребёнка: Парфений Фёдоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Дария Парфенова

Отец ребёнка: Парфений Фёдоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ульяния Парфенова

Отец ребёнка: Парфений Фёдоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1872

Сын: Яков Парфенов

Отец ребёнка: Парфений Фёдоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
17.03.1895
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

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