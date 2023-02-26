Ольховикова Евдокия Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховикова Евдокия Парфенова

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

27.07.1864

Дата смерти

27.03.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1864

Отец: Парфений Фёдоров

Мать: Агафия Павлова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
11.02.1883

Муж: Борис (по крёстному)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1884

Дочь: (Ольховикова) София Борисова

Отец ребёнка: Борис (по крёстному)

Рождение ребёнка
08.03.1886

Сын: Ольховиков Николай Борисов

Отец ребёнка: Борис (по крёстному)

Рождение ребёнка
16.07.1887

Сын: Ольховиков Илья Борисов

Отец ребёнка: Борис (по крёстному)

Рождение ребёнка
05.11.1888

Дочь: (Ольховикова) Александра Борисова

Отец ребёнка: Борис (по крёстному)

Рождение ребёнка
10.08.1891

Сын: Ольховиков Федосий Борисов

Отец ребёнка: Борис (по крёстному)

Смерть
27.03.1895
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Татьяна Борисова

Отец ребёнка: Борис (по крёстному)

Похороны
Неизвестно

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