Ольховикова Евдокия Парфенова
Место рождения
Дата рождения27.07.1864
Дата смерти27.03.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1864
Отец: Парфений Фёдоров
Мать: Агафия Павлова
Бракосочетание
11.02.1883
Муж: Борис (по крёстному)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1884
Дочь: (Ольховикова) София Борисова
Отец ребёнка: Борис (по крёстному)
Рождение ребёнка
08.03.1886
Сын: Ольховиков Николай Борисов
Отец ребёнка: Борис (по крёстному)
Рождение ребёнка
16.07.1887
Отец ребёнка: Борис (по крёстному)
Рождение ребёнка
05.11.1888
Дочь: (Ольховикова) Александра Борисова
Отец ребёнка: Борис (по крёстному)
Рождение ребёнка
10.08.1891
Сын: Ольховиков Федосий Борисов
Отец ребёнка: Борис (по крёстному)
Смерть
27.03.1895
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Татьяна Борисова
Отец ребёнка: Борис (по крёстному)
Похороны
Неизвестно