Ольховиков Илья Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльховиков Илья Борисов

Ольховиков Илья Борисов

avatar

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.07.1887

Дата смерти

05.10.1887

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1887

Отец: Борис (по крёстному)

Мать: Ольховикова Евдокия Парфенова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.10.1887
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close