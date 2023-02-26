(Ольховикова) София Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ольховикова) София Борисова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.09.1884

Дата смерти

15.02.1885

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1884

Отец: Борис (по крёстному)

Мать: Ольховикова Евдокия Парфенова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.02.1885
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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