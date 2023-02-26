(Ольховикова) София Борисова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.09.1884
Дата смерти15.02.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1884
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.02.1885
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище