Ольховиков Николай Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльховиков Николай Борисов

Ольховиков Николай Борисов

avatar

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.03.1886

Дата смерти

12.03.1886

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1886

Отец: Борис (по крёстному)

Мать: Ольховикова Евдокия Парфенова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.03.1886
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close