Ольховиков Николай Борисов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.03.1886
Дата смерти12.03.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1886
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.03.1886
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище