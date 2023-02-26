Парфений Фёдоров
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.02.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1837
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1856
Жена: Агафия Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1857
Мать ребёнка: Агафия Павлова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Матрона Парфенова
Мать ребёнка: Агафия Павлова
Рождение ребёнка
15.08.1859
Дочь: Наталия Парфенова
Мать ребёнка: Агафия Павлова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1860
Дочь: Анастасия Парфенова
Мать ребёнка: Агафия Павлова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Агафия Павлова
Рождение ребёнка
27.07.1864
Дочь: Ольховикова Евдокия Парфенова
Мать ребёнка: Агафия Павлова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Дария Парфенова
Мать ребёнка: Агафия Павлова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ульяния Парфенова
Мать ребёнка: Агафия Павлова
Рождение ребёнка
19.10.1872
Сын: Яков Парфенов
Мать ребёнка: Агафия Павлова
Смерть
Неизвестно