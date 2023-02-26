Парфений Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарфений Фёдоров

Парфений Фёдоров

avatar

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.02.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1837

Отец: Овсянкин Фёдор Дорофеев

Мать: Шлыкова - Овсянкина Феодосия Васильева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1856

Жена: Агафия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1857

Сын: Жагурин Никита Парфенов

Мать ребёнка: Агафия Павлова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Матрона Парфенова

Мать ребёнка: Агафия Павлова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1859

Дочь: Наталия Парфенова

Мать ребёнка: Агафия Павлова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1860

Дочь: Анастасия Парфенова

Мать ребёнка: Агафия Павлова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862

Сын: Шавлов Алексей Парфенов

Мать ребёнка: Агафия Павлова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1864

Дочь: Ольховикова Евдокия Парфенова

Мать ребёнка: Агафия Павлова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Дария Парфенова

Мать ребёнка: Агафия Павлова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ульяния Парфенова

Мать ребёнка: Агафия Павлова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1872

Сын: Яков Парфенов

Мать ребёнка: Агафия Павлова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close