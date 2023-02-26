Шавлов Алексей Парфенов
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Парфений Фёдоров
Мать: Агафия Павлова
Бракосочетание
17.02.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1882
Дочь: (Шавлова) Ульяния Алексеева
Мать ребёнка: Шавлова Александра Яковлева
Рождение ребёнка
01.01.1887
Сын: Шавлов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Шавлова Александра Яковлева
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Шавлова Александра Яковлева
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Шавлова Александра Яковлева
Рождение ребёнка
16.11.1890
Дочь: Овсянкина (Шавлова) Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Шавлова Александра Яковлева
Военная служба
1894
рядовой
Рождение ребёнка
17.06.1894
Мать ребёнка: Шавлова Александра Яковлева
Рождение ребёнка
18.03.1897
Дочь: (Шавлова) Дария Алексеева
Мать ребёнка: Шавлова Александра Яковлева
Рождение ребёнка
08.11.1899
Дочь: (Шавлова) Федора Алексеева
Мать ребёнка: Шавлова Александра Яковлева
Рождение ребёнка
05.12.1902
Мать ребёнка: Шавлова Александра Яковлева
Смерть
Неизвестно