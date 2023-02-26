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Шавлов Алексей Парфенов

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Парфений Фёдоров

Мать: Агафия Павлова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
17.02.1880

Жена: Шавлова Александра Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1882

Дочь: (Шавлова) Ульяния Алексеева

Мать ребёнка: Шавлова Александра Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1887

Сын: Шавлов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Шавлова Александра Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Шавлова Александра Яковлева

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Шавлова Александра Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.11.1890

Дочь: Овсянкина (Шавлова) Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Шавлова Александра Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Военная служба
1894
рядовой
Рождение ребёнка
17.06.1894

Сын: Шавлов Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: Шавлова Александра Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1897

Дочь: (Шавлова) Дария Алексеева

Мать ребёнка: Шавлова Александра Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1899

Дочь: (Шавлова) Федора Алексеева

Мать ребёнка: Шавлова Александра Яковлева

Рождение ребёнка
05.12.1902

Сын: Шавлов Потап Алексеевич

Мать ребёнка: Шавлова Александра Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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