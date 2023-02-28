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Шавлов Григорий Алексеевич

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

01.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1887

Отец: Шавлов Алексей Парфенов

Мать: Шавлова Александра Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
29.05.1905

Жена: Шавлова Екатерина Фёдоровна

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1907

Сын: Шавлов Игнатий Григорьев

Мать ребёнка: Шавлова Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.12.1907

Сын: Шавлов Пётр Григорьев

Мать ребёнка: Шавлова Екатерина Фёдоровна

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1910

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Шавлова Екатерина Фёдоровна

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1913

Сын: Шавлов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Шавлова Екатерина Фёдоровна

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Военная служба
1915
мл. унтер-офицер 15-й гренадерский Тифлисский полк
Рождение ребёнка
15.12.1916

Сын: Шавлов Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Шавлова Екатерина Фёдоровна

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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