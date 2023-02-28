Шавлов Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1887
Бракосочетание
29.05.1905
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1907
Мать ребёнка: Шавлова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.12.1907
Мать ребёнка: Шавлова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.07.1910
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Шавлова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.06.1913
Сын: Шавлов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Шавлова Екатерина Фёдоровна
Военная служба
1915
мл. унтер-офицер 15-й гренадерский Тифлисский полк
Рождение ребёнка
15.12.1916
Мать ребёнка: Шавлова Екатерина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно