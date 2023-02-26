Шавлова (Бешенкова) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавлова (Бешенкова) Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

22.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1886

Отец: Бешенков Фёдор Егоров

Мать: Бешенкова Матрона Петрова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.05.1905

Муж: Шавлов Григорий Алексеевич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1907

Сын: Шавлов Игнатий Григорьев

Отец ребёнка: Шавлов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
19.12.1907

Сын: Шавлов Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Шавлов Григорий Алексеевич

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1910

Дочь: (Шавлова) Мария Григорьева

Отец ребёнка: Шавлов Григорий Алексеевич

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1913

Сын: Шавлов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Шавлов Григорий Алексеевич

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1916

Сын: Шавлов Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Шавлов Григорий Алексеевич

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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