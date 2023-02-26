Шавлова (Бешенкова) Екатерина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения22.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1886
Отец: Бешенков Фёдор Егоров
Бракосочетание
29.05.1905
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1907
Отец ребёнка: Шавлов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.12.1907
Отец ребёнка: Шавлов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
12.07.1910
Дочь: (Шавлова) Мария Григорьева
Отец ребёнка: Шавлов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
06.06.1913
Сын: Шавлов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Шавлов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
15.12.1916
Отец ребёнка: Шавлов Григорий Алексеевич
Смерть
Неизвестно