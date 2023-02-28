Бешенков Фёдор Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБешенков Фёдор Егоров

Бешенков Фёдор Егоров

avatar

Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Егорий

Мать: не указана

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Арсениева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1873

Сын: Яков ст

Мать ребёнка: Анастасия Арсениева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Стефан Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Арсениева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.02.1875

Жена: Бешенкова Матрона Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.08.1876

Сын: Бешенков Матвей Фёдоров

Мать ребёнка: Бешенкова Матрона Петрова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1879

Дочь: Борунова Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Анастасия Арсениева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1879

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Анастасия Арсениева

Рождение ребёнка
03.05.1881

Сын: Бешенков Иоанн Фёдоров

Мать ребёнка: Бешенкова Матрона Петрова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1883

Сын: Бешенков Яков Фёдоров

Мать ребёнка: Бешенкова Матрона Петрова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1884

Сын: Бешенков Прокопий Фёдоров

Мать ребёнка: Бешенкова Матрона Петрова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1886

Дочь: Шавлова Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Бешенкова Матрона Петрова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close