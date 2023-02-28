Бешенков Фёдор Егоров
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Арсениева
Рождение ребёнка
07.10.1873
Сын: Яков ст
Мать ребёнка: Анастасия Арсениева
Рождение ребёнка
До 1874
Сын: Стефан Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Арсениева
Бракосочетание
09.02.1875
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.08.1876
Мать ребёнка: Бешенкова Матрона Петрова
Рождение ребёнка
30.03.1879
Дочь: Борунова Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Анастасия Арсениева
Рождение ребёнка
До 1879
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Анастасия Арсениева
Рождение ребёнка
03.05.1881
Мать ребёнка: Бешенкова Матрона Петрова
Рождение ребёнка
19.03.1883
Мать ребёнка: Бешенкова Матрона Петрова
Рождение ребёнка
07.07.1884
Сын: Бешенков Прокопий Фёдоров
Мать ребёнка: Бешенкова Матрона Петрова
Рождение ребёнка
22.11.1886
Дочь: Шавлова Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Бешенкова Матрона Петрова
Смерть
Неизвестно