Борунова (Бешенкова) Мария Фёдорова
Место рождения
Дата рождения30.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1879
Отец: Бешенков Фёдор Егоров
Мать: Анастасия Арсениева
Бракосочетание
21.01.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1897
Дочь: Федора Никифорова
Отец ребёнка: Борунов Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
03.06.1900
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Борунов Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
03.01.1902
Дочь: Татьяна Никифорова
Отец ребёнка: Борунов Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
21.09.1904
Отец ребёнка: Борунов Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
30.05.1906
Отец ребёнка: Борунов Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
26.07.1911
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Борунов Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
18.10.1913
Отец ребёнка: Борунов Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
08.12.1915
Дочь: Анастасия Никифорова
Отец ребёнка: Борунов Никифор Михайлов
Смерть
Неизвестно