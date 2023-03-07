Борунова (Бешенкова) Мария Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борунова (Бешенкова) Мария Фёдорова

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

30.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1879

Отец: Бешенков Фёдор Егоров

Мать: Анастасия Арсениева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.01.1896

Муж: Борунов Никифор Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1897

Дочь: Федора Никифорова

Отец ребёнка: Борунов Никифор Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1900

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Борунов Никифор Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1902

Дочь: Татьяна Никифорова

Отец ребёнка: Борунов Никифор Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1904

Сын: Борунов Иоанн Никифоров

Отец ребёнка: Борунов Никифор Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.05.1906

Сын: Борунов Никита Никифоров

Отец ребёнка: Борунов Никифор Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1911

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Борунов Никифор Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1913

Сын: Борунов Иосиф Никифоров

Отец ребёнка: Борунов Никифор Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1915

Дочь: Анастасия Никифорова

Отец ребёнка: Борунов Никифор Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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