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Борунов Никифор Михайлов

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Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.02.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1877

Отец: Михаил Фёдоров

Мать: Анна Максимова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.01.1896

Жена: Борунова Мария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1897

Дочь: Федора Никифорова

Мать ребёнка: Борунова Мария Фёдорова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1900

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Борунова Мария Фёдорова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1902

Дочь: Татьяна Никифорова

Мать ребёнка: Борунова Мария Фёдорова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1904

Сын: Борунов Иоанн Никифоров

Мать ребёнка: Борунова Мария Фёдорова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.05.1906

Сын: Борунов Никита Никифоров

Мать ребёнка: Борунова Мария Фёдорова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1911

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Борунова Мария Фёдорова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1913

Сын: Борунов Иосиф Никифоров

Мать ребёнка: Борунова Мария Фёдорова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1915

Дочь: Анастасия Никифорова

Мать ребёнка: Борунова Мария Фёдорова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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