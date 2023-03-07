Борунов Никифор Михайлов
Место рождения
Дата рождения04.02.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1877
Отец: Михаил Фёдоров
Мать: Анна Максимова
Бракосочетание
21.01.1896
Жена: Борунова Мария Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1897
Дочь: Федора Никифорова
Мать ребёнка: Борунова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
03.06.1900
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Борунова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
03.01.1902
Дочь: Татьяна Никифорова
Мать ребёнка: Борунова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
21.09.1904
Мать ребёнка: Борунова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
30.05.1906
Мать ребёнка: Борунова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
26.07.1911
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Борунова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
18.10.1913
Мать ребёнка: Борунова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
08.12.1915
Дочь: Анастасия Никифорова
Мать ребёнка: Борунова Мария Фёдорова
Смерть
Неизвестно