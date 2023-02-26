Анна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Максимова

Анна Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1871

Сын: Паршин Матвей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Фёдоров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1873

Дочь: Надежда Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Фёдоров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1875

Дочь: Ксения Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Фёдоров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1877

Сын: Борунов Никифор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Фёдоров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1881

Сын: Василий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Фёдоров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1882

Дочь: Наталия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Фёдоров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1885

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Фёдоров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close