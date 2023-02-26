Анна Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1871
Отец ребёнка: Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
17.09.1873
Дочь: Надежда Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
17.01.1875
Дочь: Ксения Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
04.02.1877
Отец ребёнка: Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
21.03.1881
Сын: Василий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
17.08.1882
Дочь: Наталия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
04.07.1885
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Фёдоров
Смерть
Неизвестно