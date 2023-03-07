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Паршин Матвей Михайлов

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Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

03.08.1871

Дата смерти

14.12.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1871

Отец: Михаил Фёдоров

Мать: Анна Максимова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1893

Дочь: Ефросиния Матвеева

Мать ребёнка: Паршина Пелагея Емельянова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1896

Сын: Борунов (перунов) Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Паршина Пелагея Емельянова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1898

Сын: Борунов Иоанн Матвеев

Мать ребёнка: Паршина Пелагея Емельянова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1899

Дочь: Елена Матвеева

Мать ребёнка: Паршина Пелагея Емельянова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1902

Сын: Паршин Фёдор Матвеев

Мать ребёнка: Паршина Пелагея Емельянова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1903

Дочь: Екатерина Матвеева

Мать ребёнка: Паршина Пелагея Емельянова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Александр Матвеев

Мать ребёнка: Паршина Пелагея Емельянова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1909

Дочь: Анна Матвеева

Мать ребёнка: Паршина Пелагея Емельянова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1911

Дочь: Александра Матвеева

Мать ребёнка: Паршина Пелагея Емельянова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1915

Сын: Паршин Иван Матвеев

Мать ребёнка: Паршина Пелагея Емельянова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паршина Пелагея Емельянова

Смерть
14.12.1916
Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от заворота кишек
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