Паршин Матвей Михайлов
Место рождения
Дата рождения03.08.1871
Дата смерти14.12.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1871
Отец: Михаил Фёдоров
Мать: Анна Максимова
Рождение ребёнка
24.09.1893
Дочь: Ефросиния Матвеева
Мать ребёнка: Паршина Пелагея Емельянова
Рождение ребёнка
13.07.1896
Сын: Борунов (перунов) Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Паршина Пелагея Емельянова
Рождение ребёнка
25.05.1898
Мать ребёнка: Паршина Пелагея Емельянова
Рождение ребёнка
03.07.1899
Дочь: Елена Матвеева
Мать ребёнка: Паршина Пелагея Емельянова
Рождение ребёнка
09.04.1902
Сын: Паршин Фёдор Матвеев
Мать ребёнка: Паршина Пелагея Емельянова
Рождение ребёнка
24.11.1903
Дочь: Екатерина Матвеева
Мать ребёнка: Паршина Пелагея Емельянова
Рождение ребёнка
1906
Сын: Александр Матвеев
Мать ребёнка: Паршина Пелагея Емельянова
Рождение ребёнка
25.06.1909
Дочь: Анна Матвеева
Мать ребёнка: Паршина Пелагея Емельянова
Рождение ребёнка
09.05.1911
Дочь: Александра Матвеева
Мать ребёнка: Паршина Пелагея Емельянова
Рождение ребёнка
23.06.1915
Сын: Паршин Иван Матвеев
Мать ребёнка: Паршина Пелагея Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1916
Причина смерти: от заворота кишек