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Паршина Пелагея Емельянова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

30.04.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1872

Отец: Емельян Никитин

Мать: Ефросиния Михайлова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1893

Дочь: Ефросиния Матвеева

Отец ребёнка: Паршин Матвей Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1896

Сын: Борунов (перунов) Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Паршин Матвей Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1898

Сын: Борунов Иоанн Матвеев

Отец ребёнка: Паршин Матвей Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1899

Дочь: Елена Матвеева

Отец ребёнка: Паршин Матвей Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1902

Сын: Паршин Фёдор Матвеев

Отец ребёнка: Паршин Матвей Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1903

Дочь: Екатерина Матвеева

Отец ребёнка: Паршин Матвей Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Александр Матвеев

Отец ребёнка: Паршин Матвей Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1909

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Паршин Матвей Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1911

Дочь: Александра Матвеева

Отец ребёнка: Паршин Матвей Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1915

Сын: Паршин Иван Матвеев

Отец ребёнка: Паршин Матвей Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршин Матвей Михайлов

Смерть
Неизвестно
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