Паршина Пелагея Емельянова
Место рождения
Дата рождения30.04.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1872
Отец: Емельян Никитин
Мать: Ефросиния Михайлова
Рождение ребёнка
24.09.1893
Дочь: Ефросиния Матвеева
Отец ребёнка: Паршин Матвей Михайлов
Рождение ребёнка
13.07.1896
Сын: Борунов (перунов) Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Паршин Матвей Михайлов
Рождение ребёнка
25.05.1898
Отец ребёнка: Паршин Матвей Михайлов
Рождение ребёнка
03.07.1899
Дочь: Елена Матвеева
Отец ребёнка: Паршин Матвей Михайлов
Рождение ребёнка
09.04.1902
Сын: Паршин Фёдор Матвеев
Отец ребёнка: Паршин Матвей Михайлов
Рождение ребёнка
24.11.1903
Дочь: Екатерина Матвеева
Отец ребёнка: Паршин Матвей Михайлов
Рождение ребёнка
1906
Сын: Александр Матвеев
Отец ребёнка: Паршин Матвей Михайлов
Рождение ребёнка
25.06.1909
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Паршин Матвей Михайлов
Рождение ребёнка
09.05.1911
Дочь: Александра Матвеева
Отец ребёнка: Паршин Матвей Михайлов
Рождение ребёнка
23.06.1915
Сын: Паршин Иван Матвеев
Отец ребёнка: Паршин Матвей Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно