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Бешенков Матвей Фёдоров

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.08.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1876

Отец: Бешенков Фёдор Егоров

Мать: Бешенкова Матрона Петрова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1896

Жена: Бешенкова Наталия (Адрианова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1897

Сын: Бешенков Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Бешенкова Наталия (Адрианова)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1900

Дочь: Параскева Матвеева

Мать ребёнка: Бешенкова Наталия (Адрианова)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1902

Дочь: Екатерина Матвеева

Мать ребёнка: Бешенкова Наталия (Адрианова)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1906

Дочь: Александра Матвеева

Мать ребёнка: Бешенкова Наталия (Адрианова)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1911

Сын: Бешенков Никита Матвеев

Мать ребёнка: Бешенкова Наталия (Адрианова)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1915

Сын: Бешенков Борис Матвеев

Мать ребёнка: Бешенкова Наталия (Адрианова)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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