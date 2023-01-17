Бешенков Матвей Фёдоров
Место рождения
Дата рождения07.08.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1876
Отец: Бешенков Фёдор Егоров
Бракосочетание
24.01.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1897
Мать ребёнка: Бешенкова Наталия (Адрианова)
Рождение ребёнка
27.07.1900
Дочь: Параскева Матвеева
Мать ребёнка: Бешенкова Наталия (Адрианова)
Рождение ребёнка
13.11.1902
Дочь: Екатерина Матвеева
Мать ребёнка: Бешенкова Наталия (Адрианова)
Рождение ребёнка
24.04.1906
Дочь: Александра Матвеева
Мать ребёнка: Бешенкова Наталия (Адрианова)
Рождение ребёнка
31.03.1911
Мать ребёнка: Бешенкова Наталия (Адрианова)
Рождение ребёнка
02.05.1915
Мать ребёнка: Бешенкова Наталия (Адрианова)
Смерть
Неизвестно