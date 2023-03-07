Бешенкова Наталия (Адрианова)
Место рождения
Дата рождения14.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1879
Отец: Романов Адриан Романов
Мать: Варвара Стефанова
Бракосочетание
24.01.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1897
Отец ребёнка: Бешенков Матвей Фёдоров
Рождение ребёнка
27.07.1900
Дочь: Параскева Матвеева
Отец ребёнка: Бешенков Матвей Фёдоров
Рождение ребёнка
13.11.1902
Дочь: Екатерина Матвеева
Отец ребёнка: Бешенков Матвей Фёдоров
Рождение ребёнка
24.04.1906
Дочь: Александра Матвеева
Отец ребёнка: Бешенков Матвей Фёдоров
Рождение ребёнка
31.03.1911
Отец ребёнка: Бешенков Матвей Фёдоров
Рождение ребёнка
02.05.1915
Отец ребёнка: Бешенков Матвей Фёдоров
Смерть
Неизвестно