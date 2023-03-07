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Бешенкова Наталия (Адрианова)

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Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1879

Отец: Романов Адриан Романов

Мать: Варвара Стефанова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1896

Муж: Бешенков Матвей Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1897

Сын: Бешенков Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Бешенков Матвей Фёдоров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1900

Дочь: Параскева Матвеева

Отец ребёнка: Бешенков Матвей Фёдоров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1902

Дочь: Екатерина Матвеева

Отец ребёнка: Бешенков Матвей Фёдоров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1906

Дочь: Александра Матвеева

Отец ребёнка: Бешенков Матвей Фёдоров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1911

Сын: Бешенков Никита Матвеев

Отец ребёнка: Бешенков Матвей Фёдоров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1915

Сын: Бешенков Борис Матвеев

Отец ребёнка: Бешенков Матвей Фёдоров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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