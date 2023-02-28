Варвара Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара Стефанова

Варвара Стефанова

avatar

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.10.1872

Муж: Романов Адриан Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1874

Дочь: Анастасия (Андреева)

Отец ребёнка: Романов Адриан Романов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1877

Дочь: Параскева Адрианова

Отец ребёнка: Романов Адриан Романов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1879

Дочь: Бешенкова Наталия (Адрианова)

Отец ребёнка: Романов Адриан Романов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1881

Сын: Романов - Андреев Косьма (Адрианов)

Отец ребёнка: Романов Адриан Романов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.01.1888

Муж: Гавриил Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1893

Сын: Георгий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close