Варвара Стефанова
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1872
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1874
Дочь: Анастасия (Андреева)
Отец ребёнка: Романов Адриан Романов
Рождение ребёнка
29.07.1877
Дочь: Параскева Адрианова
Отец ребёнка: Романов Адриан Романов
Рождение ребёнка
14.08.1879
Дочь: Бешенкова Наталия (Адрианова)
Отец ребёнка: Романов Адриан Романов
Рождение ребёнка
31.10.1881
Сын: Романов - Андреев Косьма (Адрианов)
Отец ребёнка: Романов Адриан Романов
Бракосочетание
11.01.1888
Муж: Гавриил Иванов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1893
Сын: Георгий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно