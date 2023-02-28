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Георгий Гаврилов

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.04.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1893

Отец: Гавриил Иванов

Мать: Варвара Стефанова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.02.1913

Жена: Васса (Василиса) Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1915

Дочь: Мария Георгиева

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фёдорова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1916

Дочь: Параскева Георгиева

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фёдорова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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