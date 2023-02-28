Георгий Гаврилов
Место рождения
Дата рождения04.04.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1893
Отец: Гавриил Иванов
Мать: Варвара Стефанова
Бракосочетание
08.02.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1915
Дочь: Мария Георгиева
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фёдорова
Рождение ребёнка
16.10.1916
Дочь: Параскева Георгиева
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фёдорова
Смерть
Неизвестно